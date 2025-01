Despido de Jehú Chiapas en el Salamanca de España

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Jehú Chiapas, técnico mexicano que desde un par de años dirigía al Salamanca de la cuarta división de España ha sido despedido de su cargo.

El causante de esto ha sido otro mexicano, Rafael Dueñas quien era auxiliar de Jehú y ahora se queda a cargo del equipo.

Con Chiapas al frente del plantel, el Salamanca había ascendido de categoría así como calificado a la Copa del Rey.

En entrevista concedida al diario local "Al Día", Jehú aclaró que fue cesado por el dueño del equipo, el empresario mexicano Manuel Lovato, además de que aclaró que su relación con su auxiliar ya era muy tensa.

"Tuve una charla con Rafa y no es un tema de resultados, sino un momento en el que no tenemos la misma visión, la manera de delegar o ver el futbol igual. Han decidido que yo no siga al frente y se quede Rafa en mi lugar", indicó quien fuera cantera de los Pumas de la Universidad.

Chiapas aclaró que en ningún momento renunció, "fui cesado, eso está claro. Que mi segundo quería quedarse con mi puesto, era algo que se sabía, todos quieren ascender en algún momento".

Rafael Dueñas es el entrenador institucional del equipo, y con esta será la quinta ocasión en que tome las riendas de este.

EL SALAMANCA

El Salamanca Club de Futbol UDS, es un club que se fundó en el 2013 y desde el 2017 es propiedad del empresario mexicano Manuel Lovato.

Por el equipo ha pasado varios técnicos y jugadores mexicanos. En algún tiempo estuvo José Luis Trejo como asesor y ahí mismo el exárbitro Marco Rodríguez quiso comenzar su carrera como técnico.

Sólo duró dos días en el cargo. En el actual plantel milita el delantero Martín Galván, ex de Cruz Azul y el FC Juárez.