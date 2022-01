Jesús Corona explota luego de ser hackeado

Jesús Corona, portero de Cruz Azul, denunció a través de redes sociales que sufrió un hackeo en WhatsApp, por lo que pedía no hacer caso a los mensajes que recibieron sus contactos en su nombre.

"Para la gente que le están hablando o escribiendo de mi Whatsapp, por favor no hagan caso, no soy yo, me lo hackearon anoche. Hasta que recupere, por acá les avisaré pero por favor no contesten, no les den dinero porque eso es lo que están pidiendo", escribió.

Además, el guardameta mexicano explotó con dicha situación, y aunque aceptó que es una época en donde todos están gastados, pidió dejar de estar molestando.

"Gente, entiendo que es enero y que todos tenemos gastos, pero pónganse a trabajar y dejen de estar chingando a los demás", remató Corona.