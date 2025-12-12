Jesus da agónica victoria al Forest

Igor Jesus entró en el minuto 86 y aún tuvo tiempo para anotar un gol de último minuto para el Nottingham Forest en su victoria del jueves 2-1 en Utrecht en la Europa League.

El delantero reclamó su cuarto gol de la campaña a dos minutos del final después de que el portero del Utrecht, Vasilis Barkas, no pudo detener el cabezazo de Dan Ndoye.

Arnaud Kalimuendo dio la ventaja a Forest al inicio del segundo tiempo antes de que Mike van der Hoorn igualara con un cabezazo.

Forest sigue invicto en la competición de segunda categoría con tres victorias y un empate desde que Sean Dyche asumió como entrenador en lugar de Ange Postecoglou.

En otros partidos previos, el Real Betis se mantuvo invicto tras una victoria 3-1 sobre el Dinamo en Zagreb.

Young Boys desperdició un penalti pero aún así logró una victoria 1-0 sobre Lille, que jugó una hora con diez hombres tras la tarjeta roja de Ayyoub Bouaddi.

Stuttgart se recuperó de una derrota 5-0 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga al vencer 4-1 al Maccabi Tel Aviv.