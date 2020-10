Jesús Gallardo interesa al "Atleti" y al Sevilla

La buena actuación de México en su gira por Europa comienza a dar dividendos, ya que equipos de ligas de aquellos lares, como la española, han puesto los ojos en algunos jugadores mexicanos. El periodista David Vinuesa de Libertad Digital de Madrid ha señalado que Jesús Gallardo está en la mira de dos clubes de importancia en la península ibérica como el Atlético de Madrid y el Sevilla.

"Desde España son varios los equipos que siguen al jugador azteca. El futbolista de 26 años actúa principalmente como lateral zurdo, pero tiene la capacidad para jugar por todo ese flanco, desde la defensa hasta el ataque. Esa polivalencia y su papel cada vez más importante con la selección absoluta de México le han hecho aparecer en el radar de equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla".

Esto no es nuevo, pues ya hubo acercamientos el año pasado. "Hasta ahorita no me han dicho nada de una oferta del Atlético. Mi representante no me ha dicho nada tampoco. Estoy contento de que suene mi nombre, obviamente me genera ilusión, pero estoy trabajando día a día. Estoy emocionado de estar en Rayados y de estar en la Selección", dijo en aquel entonces el jugador del Monterrey. El valor en el mercado de Gallardo es de alrededor de 6 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarket.