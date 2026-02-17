logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jesús Gómez, con la mira en la NFL

El pateador mexicano, egresado de Arizona State, participará en el próximo draft

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Jesús Gómez, con la mira en la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- La NFL y México han tejido una historia marcada por pasión y orgullo. Aunque sólo 14 jugadores nacidos en este país han logrado llegar al máximo nivel del futbol americano, cada uno dejó huella como pionero y símbolo de perseverancia.

En 2026, esa lista podría crecer con el nombre de Jesús Gómez, pateador de 22 años, egresado de Arizona State, quien anunció su elegibilidad para el Draft, con la ilusión de convertirse en el mexicano número 15 en conquistar la Liga más poderosa del mundo.

"Es mi último año de elegibilidad, no tenía otra opción. Es ir por todo y hacerlo al máximo. Voy a agotar todas las posibilidades. No será mi culpa si no llego. Me voy a enfocar en lo que puedo controlar para cumplir el sueño de estar en la mejor liga de futbol americano, la NFL", declaró, en entrevista.

El poblano, quien registró números extraordinarios durante la temporada colegial 2025, espera replicar el camino de Raúl Allegre o Efrén Herrera. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se prepara cada día con la meta de estar en la lista final del Combine, evento en el que prospectos universitarios son evaluados por entrenadores y cazatalentos previo al Draft.

"No puedo hacer mucho más, tengo que seguir con la preparación y las prácticas de pateo. Contar con una agencia ayuda bastante. Ahora, toca esperar la invitación al Combine, lo cual sería muy importante. Si no sucede, hay otras alternativas: Los equipos pueden venir a la escuela o puedo tener entrenamientos privados con quienes se interesen", explicó Jesús Gómez.

Con los reflectores sobre él previo a su gran día, el próximo mes, Gómez levantó la voz y pidió mayor apoyo para disciplinas distintas al futbol, en la etapa universitaria, para ver a más jóvenes atletas mexicanos al más alto nivel en Estados Unidos.

"Hace falta respaldo. Aquí, la gente destaca desde los programas; en México, sólo se enfocan en el futbol soccer y creo que claramente no ha dado resultados en los últimos años. Ojalá eso pueda cambiar y ver a más mexicanos aquí", finalizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Brentford avanza a quinta ronda Copa FA tras autogol de Macclesfield
Brentford avanza a quinta ronda Copa FA tras autogol de Macclesfield

Brentford avanza a quinta ronda Copa FA tras autogol de Macclesfield

SLP

AP

Macclesfield, equipo semiprofesional, fue eliminado tras un autogol en la quinta ronda.

Jordan Cowan, primer operador de cámara sobre hielo en patinaje artístico
Jordan Cowan, primer operador de cámara sobre hielo en patinaje artístico

Jordan Cowan, primer operador de cámara sobre hielo en patinaje artístico

SLP

AP

Cowan combina su experiencia como patinador y tecnología para innovar la cobertura del patinaje artístico.

Lecce vence 2-0 a Cagliari y suma puntos vitales en Serie A
Lecce vence 2-0 a Cagliari y suma puntos vitales en Serie A

Lecce vence 2-0 a Cagliari y suma puntos vitales en Serie A

SLP

AP

Cagliari sufrió su segunda derrota seguida y se mantiene en el puesto 13 de la tabla.

Barcelona pierde ante Girona y deja pasar liderato en La Liga
Barcelona pierde ante Girona y deja pasar liderato en La Liga

Barcelona pierde ante Girona y deja pasar liderato en La Liga

SLP

AP

Girona logró una victoria clave que lo aleja de la zona de descenso en La Liga.