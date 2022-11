Jiménez, casi dentro de Qatar; "Santi" será el sacrificado: Martino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, prácticamente dijo que Raúl Jiménez está muy cerca de ir a Qatar 2022 y Santiago Giménez será el delantero sacrificado.

De cara al duelo de preparación ante Irak, el "Tata" indicó que la recuperación de Raúl Jiménez ha sido acelerada y aunque no tendrá minutos ante los iraquíes, bien podría subirse al Mundial. Y Santiago Giménez no.

"Raúl lo estamos evaluando para ver si puede estar en el partido ante Suecia, es muy difícil que pueda tener minutos mañana" dijo.

Pero al mismo tiempo, prácticamente descartó a Giménez de ir a la Copa del Mundo.

"Si hay dos personas responsables de traer a Santiago a la discusión, uno es él y el otro soy yo, porque cuando lo traje ni era titular en Cruz Azul. Estoy contento como lo ha peleado, como ha buscado un lugar en el Feyenoord".

Pero no irá: "La explicación que se encuentra es la que menos se apega a la realidad. Santi es goleador de Europa League pero juega pocos minutos, juega de vez en cuando. Hay que revisar el rendimiento y lo que procede".

Se encuentra en la pelea, pero "está peleando un lugar pero pelea con la jerarquía de los otros 9. La jerarquía de Henry (Martín) que es indudable y después las discusiones van a estar".

Martino parece muy seguro en que Raúl Jiménez llegará a Qatar: "Me animaría a decir que lo de Raúl era más difícil en el inicio que la de (Jesús) Corona, pero hoy de Raúl, si tuviera que dar una opinión apresurada, está más adentro que hace un mes".

Para esto mucho tuvo que ver la disposición del Wolverhampton de prestar al futbolista para que siguiera su rehabilitación en México: "Todo eso ayudó a que Raúl pudiera estar en una Copa del mundo. Todo eso que pasó con Wolverhampton no pasó con Sevilla".