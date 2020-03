Jiménez estaría en la mira del Real Madrid por petición de Zidane

Raúl Jiménez sería el nuevo objetivo del Real Madrid. Según el sitio web de la tradicional revista Don Balón, el mexicano, delantero del Wolverhampton, habría sido pedido expresamente por Zinedine Zidane, técnico merengue, para ser el complemento de Karim Benzema. "Zidane cree que el ex del Atlético es el complemento perfecto para Benzema. Este año lleva ya 22 goles. En total ha marcado 39 en los dos años que lleva en el conjunto del norte de Inglaterra. Unas cifras importantes teniendo en cuenta que no está en un equipo top", recoge la revista española.

Además, segura que Jiménez "estaría encantado de volver a Madrid a una ciudad donde ya conoce. Además, seguiría los pasos del mítico Hugo Sánchez. El mexicano pasó también del Atlético al Real Madrid para ser uno de los mejores goleadores de la historia del equipo blanco". La última actualización de Transfermarket, sitio que publica el valor de los futbolistas, tasó al mexicano en más de 50 millones de dólares, lo que para el Real Madrid no sería demasiado considerando sus últimas compras.