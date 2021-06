JJ Macías es buscado para reforzar al Getafe

El atacante de las Chivas, José Juan Macías no anda en su mejor momento futbolístico, goleador y tiene un futuro incierto con la Selección Olímpica que dirige Jaime Lozano, quien analiza llevarlo o no a Tokio, pero mientras esto se decide, el equipo español Getafe busca negociar con los rojiblancos un préstamo por el delantero.

La cadena "beIN Sports" aseguró que el estratega del Getafe, Míchel González, solicitó a su dirigencia buscar la posibilidad de contratar a Macías, el problema es que el equipo español no buscaría comprar los derechos federativos del mexicano de manera definitiva, sino que buscarían un préstamo.