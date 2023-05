Joana Jiménez pide a Conade dejar de lado el tema político con FMN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Joana Jiménez, miembro de la Selección Mexicana de Natación Artística, mandó un mensaje a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a quien le pide separar la cuestión política de la deportiva en el tema de la Federación Mexicana de Natación, ya que está perjudicando en el rendimiento de los atletas.

"Si se restaurara el fideicomiso el apoyo va directo al deportista, nos va a beneficiar en su totalidad porque se va a restaurar las competencias, porque más allá de becas necesitamos competencias para foguear nuestras rutinas, para poder probar estas fórmulas matemáticas para obtener una medalla de oro", expresó Jiménez.

Joana detalló que desde enero pasado el mensaje que recibieron en Conade fue "la ventanilla de deportes acuáticos está cerrada", por ello espera que con estos resultados en la Copa del Mundo de la especialidad se abra la comunicación, "No tenemos porque vernos manchados por cuestiones políticas, los atletas estamos dedicados a entrenar, poner en alto el nombre de México y los atletas somos los menos culpables.

Jiménez también se expresó sobre el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional había apoyado económicamente a la Selección de Natación Artística.

"Seis pertenecemos al equipo de la Sedena, pero no somos 14 atletas, las que recibimos un sueldo es nuestro trabajo, pero el salario que nos dan mensualmente no nos alcanza para costear un viaje como este que nos costó 9540 mil pesos", indicó la nadadora.

Sobre la hazaña de las cuatro preseas que consiguió México en la Copa del Mundo, Joana Jiménez considera que la adversidad que vivieron para colgarse dichas preseas les causa una motivación para seguir buscando el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Si ya pude traer una medalla de oro, ¿por qué no traer una más? Te motiva a decir si soy capaz de lo que hice tengo la habilidad y la capacidad para seguir entrenando y decir que voy a conseguir muchos más objetivos", remarcó.

Joana indicó que las siguientes competencias en el calendario de la Selección Mexicana de Natación Artística serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el Mundial de Fukuoka, Japón y los Juegos Panamericanos de Chile 2023.