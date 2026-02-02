Joao Pedro renueva con Atl. de San Luis
El delantero brasileño está más que cómodo en tierras potosinas
El Club Atlético de San Luis informó de manera oficial la renovación del contrato del delantero Joao Pedro Geraldino, quien continuará defendiendo los colores potosinos tras llegar a un acuerdo que lo vincula con la institución hasta el año 2027.
El atacante italo-brasileño arribó al conjunto potosino para el torneo Apertura 2025 y, desde entonces, se consolidó como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del equipo. Su impacto fue inmediato, ya que en su primer certamen con el club se proclamó campeón de goleo de la Liga MX, tras registrar 12 anotaciones.
A la fecha, Joao Pedro ha disputado un total de 23 encuentros oficiales con el Atlético de San Luis, en los que ha conseguido marcar 17 goles, cifras que reflejan su regularidad, efectividad frente al arco rival y la importancia que ha adquirido dentro del plantel.
Con esta renovación, el club potosino asegura la permanencia de uno de sus referentes ofensivos, apostando por la continuidad y el fortalecimiento de su proyecto deportivo de cara a los próximos torneos.
