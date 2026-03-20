Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

MÉRIDA, Yuc., marzo 20 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Yucatán,

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este viernes laEn la, fueel trofeo, que el gobierno de Yucatán consideró una ": la copa y la pirámide, un puente vivo entre la historia ancestral y la identidad contemporánea de México", se informó en un comunicado.En el evento estuvieron presentes los exfutbolistasy el español, leyenda de FIFA ycon la selección de España en 2010, además de autoridades destacadas.Durante el evento, elque "para recibir al mundo".