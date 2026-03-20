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Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Exfutbolistas Hugo Sánchez y Fernando Llorente acompañaron la presentación del trofeo en Yucatán.

Por El Universal

Marzo 20, 2026 02:36 p.m.
A
Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

MÉRIDA, Yuc., marzo 20 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Yucatán,

Joaquín Díaz Mena
, recibió

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este viernes la Copa del Mundo FIFA.
En la pirámide de Chichén Itzá, fue presentado el trofeo, que el gobierno de Yucatán consideró una "imagen poderosa: la copa y la pirámide, un puente vivo entre la historia ancestral y la identidad contemporánea de México", se informó en un comunicado.
En el evento estuvieron presentes los exfutbolistas Hugo Sánchez y el español Fernando Llorente, leyenda de FIFA y campeón mundial con la selección de España en 2010, además de autoridades destacadas.
Durante el evento, el gobernador Díaz Menaaseguró que "Yucatán está listo para recibir al mundo".

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