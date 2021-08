Johan Vásquez es baja de la Selección Mexicana

Siguen los problemas para Gerardo Martino. A falta de que se haga oficial, el defensa central Johan Vásquez no asistirá a la convocatoria de la Selección Nacional para los partidos eliminatorios ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

El exjugador de los Pumas no debutó este domingo con el Genoa, ante el Napoli, a causa de la problemática física que vive.

El "Tata" aún no decide a quién llamará en su lugar, pero una de las opciones que maneja es convocar al cruzazulino Julio César Domínguez.