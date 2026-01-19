Johan Vázquez y Genoa hilan 4 juegos sin perder

Cuatro partidos invicto y contando. Genoa encontró un "nuevo aire" con el inicio del 2026 y este domingo logró el empate sin goles en su visita a Parma, con lo que sumó su cuarto partido consecutivo sin derrota en la Serie A y con ello se mantiene fuera de zona de descenso. Johan Vásquez salió nuevamente como capitán y disputó todo el partido.

El defensa mexicano se mantiene firme como titular indiscutible en el esquema de Daniele de Rossi. Incluso antes de la llegada del exmediocampista, Johan estaba afianzado en el equipo genovés y es el único que ha disputado todos los partidos que van de la Temporada 2025-26 y los ha jugado de principio a fin.

Con el aporte de Johan y la dirección técnica de De Rossi, il Grifone ha encontrado mayor solidez para mantener -por ahora- distancia suficiente con los tres últimos lugares de la clasificación en la Serie A. Después de finalizar el 2025 con tres derrotas consecutivas, en enero Genoa suma cuatro partidos sin perder.

En sus dos primeros juegos del año empató a un gol, ante Pisa que pelea por no descender, pero luego frente a AC Milan, que está en la lucha por el liderato. Luego de una victoria 3-0 frente a Cagliari la jornada pasada, ahora el equipo genovés pudo mantener el empate sin goles en su visita a Parma y llegó a 20 puntos.

A falta de lo que pase en el resto de la Jornada 21, Genoa mantiene una ventaja de seis puntos sobre Fiorentina, que sigue en zona de descenso. Mientras que los de Carlos Cuesta sumaron 23 unidades, nueve de ventaja sobre la Viola, pero a 11 de Como 1907, que por ahora tiene el boleto a Conference League.