Jokic establece récord en NBA

DENVER.- La magnitud de Nikola Jokic solo es igualada por su modestia.

"Quiero decir, tuve un buen juego", dijo la superestrella de Denver en su típica forma discreta después de establecer un récord de la NBA al anotar 18 puntos en tiempo extra, liderando la victoria el jueves 142-138 de los Nuggets sobre Minnesota.

Esas 18 unidades llegaron en los últimos 2:53 minutos del tiempo extra, nada menos, y Jokic terminó con 56 tantos junto con 16 rebotes y 15 asistencias para el triple-doble número 179 en su carrera.

Ningún jugador en la historia de la NBA había logrado un triple-doble de 55-15-15 antes de que la obra maestra de Jokic coronara la jornada de cinco partidos del Día de Navidad de la liga.

Todo fue necesario para que los Nuggets, que jugó sin tres titulares habituales, superaran una actuación de 44 puntos de Anthony Edwards, quien envió el juego a tiempo extra con un tiro de tres puntos con un segundo por jugar en el tiempo reglamentario.

Edwards anotó 11 unidades en el tiempo extra, pero recibió dos faltas técnicas en el último minuto, una por sacar el balón de las manos de Jokic en un balón muerto después de una canasta.

Edwards anotó siete puntos rápidos al inicio del tiempo extra y con una racha de 9-0 los Wolves tomaron ventaja de 124-115 y silenciaron a la multitud en el Ball Arena.

Los Nuggets parecían acabados. Y el entrenador David Adelman pidió un tiempo con 2:59 restantes.

Fue entonces cuando Jokic tomó el control.

Los 27 puntos de los Nuggets desde ese momento establecieron un récord de la NBA para la mayor cantidad en un tiempo extra de cinco minutos, y comenzó con un tiro de tres puntos de Jokic en el minuto 2:53.

Jamal Murray, quien agregó 35 puntos, bloqueó un intento de Rudy Gobert y pasó a Tim Hardaway para un triple. Después de que Julius Randle hizo dos tiros libres, Jokic encestó otro triple, luego empató el marcador 126-126 con un tiro flotante con 1:26 restantes.