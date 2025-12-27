Jordan Love no jugará ante Ravens
GREEN BAY, Wisconsin.- El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love no jugará el sábado contra los Ravens de Baltimore una semana después de salir de un partido con una conmoción cerebral.
Los Packers anunciaron el viernes que Love fue descartado para el partido del sábado.
Love había sido listado como cuestionable el jueves en el informe de lesiones que mencionaba su conmoción, así como un problema con su hombro izquierdo.
Este será el primer partido completo que Love se perderá esta temporada.
La situación de Love significa que ambos mariscales de campo titulares podrían perderse el partido trascendental del sábado por la noche.
Los Ravens han listado dos veces Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, como dudoso debido a la lesión de espalda que lo dejó fuera de la derrota 28-24 ante los Patriots de Nueva Inglaterra la semana pasada.
