Jornada 2 del Clausura 2020; ¿dónde y cuándo ver?

La Jornada 2 del Clausura 2020 comienza este jueves con el duelo entre Juárez FC y los Pumas, así que aquí te dejamos el tradicional ¿dónde y cuándo ver? para que no te pierdas ningún detalle del fin de semana en el balompié mexicano.



Juárez vs Pumas

Jueves 16 de enero- 21:15 horas (TUDN)

Pumas viene de ganar en casa frente a los Tuzos de Pachuca, mientras que el cuadro fronterizo cayó como visitante ante Chivas.



Atlético de San Luis vs Cruz Azul (ESPN)

Viernes 17 de enero- 19:00 horas

El cuadro potosino debutó con un empate frente a Tigres en el Estadio Universitario, por otro lado la Máquina cayó en casa frente a los Rojinegros del Atlas.



Atlas vs Puebla

Viernes 17 de enero- 21:00 horas- (TV Azteca)

El equipo poblano hará su debut ya que no tuvo actividad en la Jornada 1 debido al descanso del América.



Monterrey vs Morelia

Sábado 18 de enero- 17:00 horas- (Fox Sports 2)

Los Rayados estrenan su corona en casa frente al equipo purépecha, mismo que no sumó puntos en la Jornada 1 luego de perder por la mínima diferencia ante Toluca.



Pachuca vs Chivas

Sábado 18 de enero- 19:00 horas- (Fox Sports 2)

El partido más morboso de la jornada luego del caso "Víctor Guzmán", el Rebaño visita a los Tuzos en el Estadio Hidalgo.



América vs Tigres

Sábado 18 de enero- 21:00 horas- (TUDN)

El subcampeón abre su participación en el Clausura 2020 frente a los Tigres, emulando el enfrentamiento de Cuartos de Final del Apertura 2019.



Toluca vs Necaxa

Domingo 19 de enero- 12:00 horas- (TUDN)



Querétaro vs Xolos

Domingo 19 de enero- 16:00 horas- (Imagen TV)



Santos Laguna vs León

Domingo 19 de enero- 18:45 horas- (Fox Sports).