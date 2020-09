Jornada 8 Guardianes 2020, ¿dónde y cuándo ver?

La Jornada 8 del Guardianes 2020 arranca este 2 de septiembre con partidos de miércoles a sábado previo a una jornada doble (9).

Para que no te pierdas ningún detalle de los nueve partidos de esta fecha, te dejamos el tradicional ¿dónde y cuándo ver?

América vs Mazatlán

Miércoles 2 septiembre 20:00 horas

TUDN

Querétaro vs Toluca

Jueves 3 septiembre 19:00 horas

Imagen TV / Fox Sports

Pachuca vs Atlético de San Luis

Jueves 3 septiembre 21:00 horas

Fox Sports

Necaxa vs León

Viernes 4 septiembre 19:00 horas

TUDN / Azteca Deportes

Tijuana vs Monterrey

Viernes 4 septiembre 21:06 horas

Fox Sports

Juárez vs Santos

Viernes 4 septiembre 21:30 horas

TUDN / Azteca Deportes

Pumas vs Puebla

Sábado 5 septiembre 17:00 horas

TUDN

Atlas vs Cruz Azul

Sábado 5 septiembre 19:00 horas

TUDN / Azteca Deportes

Tigres vs Chivas

Sábado 5 septiembre 21:00 horas

TUDN