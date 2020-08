José Juan Macías niega acuerdo con la Real Sociedad

En días pasados una joven que es o fue novia de JJ Macías delantero del Guadalajara, subió fotos a Instagram adelantado el posible fichaje de Macías con la Real Sociedad de San Sebastián. El atacante dijo en Twitter que no tenía novia.

Pero la realidad es que esta mujer de nombre Camile Wien, sí tiene o tuvo una relación con el futbolista. Las fotografías en su cuenta de Instagram así lo revelan.

Fuentes consultadas aseguran que aunque tienen nueve meses sin que haya una foto de ambos, la relación continúa, pero quieren ocultarla para no dar alguna pista de la posible contratación, y esas fotos en San Sebastián fueron un error.

Si todo se llevó a un rincón más discreto, fue por el "resbalón" que tuvo el futbolista cuando saliendo de una concentración Sub 23, fue a comer, junto con Alexis Vega, con un par de amigas, con las cuales se vieron muy cariñosos.

Ese acto llevó a un escándalo que JJ quiso aclarar con un escrito en dónde solo dijo que fue a comer con unas amigas.

Así que si esta señorita que está en Europa no es novia del atacante, éste debería de comunicárselo primero a ella, pues amistades cercanas aseguran que siguen juntos, pero a sana distancia.