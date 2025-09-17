José Mourinho considera regresar a Benfica como entrenador

LISBOA (AP) — José Mourinho confirmó el miércoles que mantiene contactos con Benfica para llenar la vacante de técnico y que estaría interesado en regresar al club de Lisboa.

Benfica despidió al técnico Bruno Lage como consecuencia de la derrota el martes como local 3-2 ante el Qarabag de Azerbaiyán en la Liga de Campeones el martes.

Mourinho, cuyo etapa con Fenerbahce terminó el mes pasado luego que el club turco fuera eliminado por el Benfica en un playoff de clasificación de la Champions, habló con los periodistas tras regresar a Portugal.

"Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado, y dije que estaba en el extranjero y que me gustaría hablar con la gente de (Benfica) cuando regresara", dijo Mourinho. "Ante la posibilidad de entrenar a Benfica, no lo pensé dos veces, en el sentido de que estoy interesado".

Mourinho comenzó su carrera como entrenador en Benfica, pero apenas duró tres meses en el año 2000 antes de irse por una disputa contractual con la junta directiva.

Posteriormente, Mourinho conquistó la Liga de Campeones con el FC Porto, el acérrimo rival de Benfica, en 2004. También ganó la principal competición de clubes europeos con el Inter de Milán en 2010.

Sin embargo, Mourinho lleva seis temporadas sin dirigir en la fase principal de la Champions. Salió campeón de la Conference League —el torneo que está tercero en el orden de prestigio de las copas europeas— con la Roma en 2022, pero su ciclo en el club italiano de 2021 a 2024 estuvo marcado por disputas que resurgieron en su breve y caótico período en Turquía.

Lage cesado

El presidente de Benfica, Rui Costa, anunció el cese de Lage tras la derrota en la fase de grupos en la que Benfica desperdició una ventaja de dos goles frente a sus aficionados.

Costa citó los malos resultados recientes del club. Benfica venía de un decepcionante empate 1-1 en casa contra un Santa Clara con diez hombres en la liga portuguesa el viernes.

"Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage y dejó de ser nuestro entrenador", dijo Costa. "Sentimos que es momento de un cambio. Fue una semana difícil para todos los aficionados de Benfica después de los partidos contra Santa Clara y Qarabag. No estamos fuera de ninguna competición todavía, pero sentimos que es momento de cambiar".

Costa dijo que esperaba anunciar un nuevo entrenador a tiempo para el partido de liga del equipo como visitante ante Vila das Aves el sábado.