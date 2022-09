José Noriega podría ser el nuevo presidente deportivo de Rayados

A-AA+

Tan solo unos días después del anuncio oficial de Rayados, donde comunicaron que Duilio Davino dejará de ser el presidente deportivo del club una vez que el mismo termine su participación en el Apertura 2022, toma fuerza la posibilidad de que José Antonio Noriega sea el sucesor.

Esta sería la cuarta experiencia como directivo del futbol mexicano para Noriega, quien estuvo con Santos Laguna en el Apertura 2006 y los Guerreros no ganaron un partido en los 15 partidos que duró la primera experiencia de pantalón largo del "Tato".

Posteriormente fue a Morelia, club en el cual también fue ídolo como jugador al ser campeón en el Invierno 2000, pero en los tres torneos que estuvo como director deportivo, los Monarcas accedieron solo una vez a la Liguilla y fueron eliminados en cuartos de final. Sin embargo, fue el responsable de llevar al club a dos ídolos como Mauricio "Pampa" Romero y Aldo Leao.

Por último, recientemente estuvo en los Bravos de Juárez, donde llegó como asesor externo para el Guardianes 2020 y alcanzó a ser presidente interino; sin embargo, ante la llegada de Migue Ángel Garza a la institución, dio un paso al costado. Durante su estadía, Juárez no clasificó ni siquiera al repechaje.

A pesar de lo mencionado anteriormente, esta podría ser su mejor experiencia. Además de ser querido por la afición regiomontana, y que él tenga un gran cariño por la institución, Rayados tiene una realidad económica bastante cómoda en comparación a los anteriores clubes en los que le tocó armar un proyecto.

Sin embargo, no hay nada oficial todavía por parte del club ni del ex futbolista.