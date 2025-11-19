Josh Allen brilla en duelo contra Texans

HOUSTON (AP) — Josh Allen tuvo uno de los mejores partidos de su carrera la semana pasada, lanzando tres pases de touchdown y corriendo para tres anotaciones más en la victoria de los Bills de Buffalo ante los Buccaneers de Tampa Bay.

Ahora Allen y los Bills (7-3) se preparan para visitar a los Texans de Houston (5-5) el jueves por la noche y el actual MVP de la NFL recordó un juego que decididamente no estuvo entre sus mejores.

La temporada pasada, Allen lanzó sólo 131 yardas y tuvo tres pases incompletos consecutivos en la última posesión de Buffalo ante Houston, los Bills despejaron y los Texans ganaron 23-20 con un gol de campo en el último segundo.

"Me golpearon en ese juego. No jugué bien en absoluto", dijo Allen. "Viendo esa película, hay muchas cosas buenas, pero es difícil de ver. Jugué bastante mal. Así que sí, espero que podamos salir y jugar un poco mejor y mover el balón un poco mejor".

No será una tarea fácil contra una defensa que está permitiendo la menor cantidad de yardas (258.1) y puntos (16.3) en la NFL.

"Vamos a tener las manos llenas", expresó Allen.

El ala defensiva de Houston, Will Anderson Jr., quien forzó y recuperó un balón suelto la semana pasada, sabe que los Texans tendrán que estar en su mejor forma para frenar a Allen.

"Es el MVP, un creador de jugadas", comentó Anderson. "Tenemos mucho respeto por él... así que para nosotros, creo que se trata de que todos estemos en la misma página, especialmente nosotros al frente. Va a ser un gran desafío para nosotros".

Los Texans seguirán apoyándose en su defensa esta semana debido a que el quarterback C.J. Stroud se perderá su tercer duelo consecutivo recuperándose de una conmoción cerebral. Davis Mills será titular después de llevar a Houston a victorias sobre Jacksonville y Tennessee con sólidas actuaciones en el último cuarto.

"Davis está haciendo su trabajo", dijo el entrenador DeMeco Ryans. "Sé que se intensifica con la posición de mariscal de campo, pero no es diferente a cualquier otra posición. Tienes que salir, tienes que ejecutar los fundamentos, los detalles de tu trabajo de la manera correcta. Eso es lo que ha hecho. Eso es todo lo que le estamos pidiendo que haga".

Sin recuerdos gratos

El safety de segundo año de los Bills, Cole Bishop, se encogió de hombros y dijo "No", cuando se le preguntó si Houston ocupaba un lugar especial en su mente debido a que fue en esa derrota la campaña pasada en la que recibió su primera titularidad.

Podría ser bueno olvidar, dado que fue superado varias veces mientras reemplazaba al titular lesionado Taylor Rapp. Bishop ha dado un gran salto en su desarrollo al ganarse el puesto titular.

Tiene tres intercepciones, incluyendo una en cada uno de los dos últimos partidos de Buffalo, jugando junto al veterano Jordan Poyer.

"No sé si validación es necesariamente la palabra, pero demostrarme a mí mismo que tengo razón se siente bien", manifestó Bishop.

El trabajo de Nico

Nico Collins ha tenido sus mejores juegos de la temporada en las últimas dos semanas con Houston. Tuvo un máximo de temporada de 136 yardas por recepción hace dos jornadas y agregó 92 yardas por recepción con un touchdown en la victoria de 16-13 sobre los Titans la semana pasada. Esas actuaciones llegaron después de que solo tuviera 154 yardas por recepción combinadas en los tres juegos anteriores.

¿Regreso de Coleman?

El entrenador de los Bills, Sean McDermott, dijo que ha pasado página en referencia a dejar fuera a Keon Coleman contra Tampa Bay después de que el receptor de segundo año llegara tarde a una reunión la semana pasada. Es la segunda vez que Coleman se pierde tiempo esta temporada, y la tercera vez en su carrera, por llegar tarde a las reuniones.

Lo que McDermott no diría es si Coleman volvería a la acción el jueves.

"Veremos cómo va", dijo McDermott el lunes.

Regresa

Los Texans esperan recuperar al pateador Ka´imi Fairbairn el jueves después de que el veterano se perdiera los últimos dos juegos por una lesión en el cuádriceps. Houston firmó a Matthew Wright para reemplazarlo mientras Fairbairn estaba lesionado y él hizo cuatro goles de campo en dos juegos, incluyendo el ganador del juego la semana pasada.