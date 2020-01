Joven pelotero firma con Filis

Cotaxtla.- El joven beisbolista mexicano Jared Loyo firmó con Filis de Filadelfia, de las Grandes Ligas, para fromar parte de un programa de pruebas realizado en Santo Domingo, República Dominicana.

El pitcher veracruzano se dijo contento por lograr un sueño que, contó, se dio gracias a su madre y al buscador de talentos en México del equipo de la "Ciudad Fraternal", José Carlos Gastelum.

"Fue mi mamá la que más motivó. Me decía que cómo quisiera que estuviera firmado con una academia y ella fue mi inspiración para trabajar duro, no importaba si me quedaba lejos, a donde tenía que ir a entrenar, me iba a la escuela, hacía mis tareas y de ahí a entrenar y le echaba muchas ganas", compartió.