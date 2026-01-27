Juan Carlos Ferrero se quiebra al cortar relación con Carlos Alcaraz

Madrid, 27 ene (EFE).- Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, confesó este martes que se le "partió el corazón" tras cortar recientemente su relación profesional con el actual número uno del mundo, si bien apuntó que se está recuperando. Considera "un poco favorito" al tenista murciano en el Abierto de Australia porque lo ve "muy motivado" y "cuando huele sangre es muy difícil de batir".

"A mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo. Además, él es más joven y se recuperará antes", dijo en una entrevista al programa "El Partidazo de COPE".

Explicó que, de momento, prefiere no ver los partidos del tenista murciano en Melbourne. "Está todo muy reciente... Te pones un poco melancólico y un poco triste... sientes un poco todo lo que ha pasado y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos".

En este sentido, señaló que está intentando "desconectar un poco" y que ver al equipo con el que trabajó tanto tiempo le pone "un poquito melancólico y un poco triste" y le hace sentir todo lo que ha pasado. "No es fácil ver los partidos ahora mismo", abundó.

También ser refirió al papel que puede desempeñar Alcaraz en el primer grande de la temporada. "Carlos funciona muy bien con una motivación clara y viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo y completar el Grand Slam".

"Yo doy un poco favorito a Carlos porque lo veo muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir", añadió Ferrero, que no se atrevió a poner límites a su antiguo pupilo: "Su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene", añadió Juan Carlos Ferrero.