Juan Carlos Osorio rechazó dirigir al Toluca

La primera llamada de la directiva de Toluca para encontrar reemplazo de José Manuel de la Torre fue fuera de territorio nacional, fue al cono sur, a Colombia, donde se contactó a Colombia, donde contestó Juan Carlos Osorio, ex técnico de la Selección Nacional Mexicana y ahora entrenador del Atlético Nacional.

Los Diablos pensaron que Osorio diría inmediamente que sí, ya que es conocido que deja tirados proyectos por otros que le parecen más atractivos, lo hizo con Sao Paulo al que dejó por México y con Paraguay al que dejó por el Atlético.

Pero esta vez el colombiano honró su palabra y le dijo no al Diablo... "No gracias, pero gracias" porque está muy comprometido en su proyecto actual, dicen que expresó.