Juan Dinenno cuestiona la reducción de salarios

Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas, cuestionó la iniciativa de reducir los salarios en los clubes de futbol.

El delantero, quien ha marcado ha marcado cuatro goles en el Clausura 2020 y por quien los felinos pagaron 4.2 millones de dólares, no está seguro si bajar el sueldo sea la salvación para el deporte.

"Se habla de los jugadores de futbol, pero le preguntaría los banqueros, a los grandes empresarios o a los que tienen grandes puestos en las multinacionales, si serían capaces de reducirse el sueldo en esta situación. Se pone a los jugadores en el foco, porque son los más populares, pero sería una situación particular. Lo tengo que analizar, ver si es para beneficiar a personas. Es algo difícil de hablar sin tener conocimiento pleno de la causa", comentó el atacante, de 25 años de edad, a un medio argentino.

Sobre la posibilidad de que los Pumas tomen esa decisión, Dinenno dijo desconocer la situación.

"La verdad no nos han dicho. Es un tema muy particular, es muy difícil hablar de algo así, para un jugador o cualquier persona. El tema es a dónde irían los fondos o por qué la reducción de sueldo, debería verse eso", indicó el sudamericano.

"En México hay muchas empresas privadas detrás de los clubes, pero como privado tienes un contrato y depende mucho de lo individual, si cada uno quiere tener un gesto".