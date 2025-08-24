logo pulso
Juan José Purata se une a la Selección Mexicana en preparación para la Copa del Mundo

El jugador de Tigres, Juan José Purata, es llamado por la Selección Mexicana para unirse al microciclo de preparación en el CAR.

Por El Universal

Agosto 24, 2025 08:22 p.m.
A
Juan José Purata se une a la Selección Mexicana en preparación para la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- El entrenador de la Selección Mexicana sigue analizando a los jugadores con los que contará en los próximos amistosos y que puedan ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo. Este domingo, anunciaron la llegada de Juan José Purata de Tigres al microciclo que tendrá Javier Aguirre en el CAR del 25 al 27 de agosto.

Así, serán 24 jugadores los que reportarán ante el "Vasco" Aguirre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y que buscarán "llenarle el ojo" al entrenador del Tri de cara a lo que viene rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Purata se convierte en el tercer jugador de Tigres convocado al microciclo junto a Ozziel Herrera y Diego Lainez.

Convocados de Liga MX para el microciclo del Tri

· Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca).

· Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Bravos), Carlos Moreno (Pachuca).

· Defensas: Denzell García (Bravos), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Rayados), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Rayados), Diego Campillo (Chivas), Bryan González (Chivas), Juan José Sánchez Purata (Tigres).

· Medios: Fidel Ambriz (Rayados), Isaías Violante (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América)

· Delanteros: Germán Berterame (Rayados), Armando González (Chivas).

