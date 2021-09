Juan Miranda destaca en Ags.

Buena actuación fue la que tuvieron los deportistas de San Luis Potosí, que tomaron parte el pasado fin de semana del evento denominado Mr. y Miss Aguascalientes, y que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos.

Destaca la participación de Juan Miranda que logró varios lugares, así como de Francisco Tristán.

La actuación de los potosinos fue de la siguiente forma, en la categoría Clasificada, Mens Physique de más de 1.74 metros, 1.- Ricardo Galván de Jalisco; 2.- Gabriel Noyola de San Luis, 3.- Christian Guardado de San Luis; en la categoría clasificado más de 80 kilos, 1.- Oscar Castillo de San Luis; 2.- Erick Hernández, Aguascalientes; 3.- Juan de Jesús Alvarado de Jalisco.

En la categoría clasificada, hasta 80 kilos, 1.- Pedro Tristán de San Luis Potosí; 2.- Luis González de Zacatecas, 3.- José Guzmán de Aguascalientes; en la categoría Clasificadas Bikini Fitness, 1.- María Morales de Aguascalientes; 2.- Ana Carrillo de San Luis Potosí, en la categoría no clasificadas Classis Physique, 1.- Francisco Tristán de San Luis; 2.- David Sánchez de San Luis; 3.- Ángel Barba de Aguascalientes.

En la categoría no clasificada, Culturismo Clásico, 1.- Juan Miranda de San Luis; 2.- Edmundo Saucedo de Aguascalientes; 3.- Caros Martín de Aguascalientes; en la categoría no clasificada Físico Novatos más de 80 kilos el potosino Antonio Rodríguez terminó en el quinto lugar; en la categoría no clasificada Físico Veteranos 40 años y más, 1.- Juan Miranda de San Luis Potosí, 2.- Alejandro Núñez de Zacatecas, 3.- Luis Rojas de Guanajuato.

En la categoría no clasificada Físico novatos hasta 80 kilos, 1.- Emiliano Ovalle de San Luis Potosí; 2.- José Luis Buenrostro de Aguascalientes; 3.- Juan Miranda de San Luis Potosí; en no clasificados, Mens Physique, 1.- Francisco Tristán de San Luis Potosí; 2.- Nery Alemán de San Luis y tercero para Brandon Rodríguez de Aguascalientes.