Jugador con Covid-19 no ha recuperado el olfato

Aunque Rudy Gobert dio positivo por primera vez para Covid-19 el 11 de marzo, la estrella del Jazz admitió que no se ha recuperado del olfato luego de padecer coronavirus.

"El sabor ha vuelto, pero el olor todavía no es 100%. Puedo oler los olores, pero no desde lejos. Hablé con especialistas, quienes me dijeron que podría tomar hasta un año", dijo a la publicación deportiva francesa L'Equipe.

Al principio, Gobert pensó en la pandemia como una broma, y tocó infamemente cada micrófono durante una conferencia de prensa cuando estaba lidiando con una enfermedad, que resultó ser el coronavirus.

Pero su perspectiva cambió rápidamente después de su diagnóstico - y una prueba positiva de su compañero de equipo Donovan Mitchell. Gobert se disculpó por su comportamiento imprudente.

"Ojalá me hubiera tomado esto más en serio, y espero que todos los demás lo hicieran porque podemos hacerlo juntos", dijo en un video que publicó en su cuenta de Twitter. "Cuidado y mantente a salvo."

Como los casos Covid-19 vuelven a escupir, las experiencias de Gobert deberían servir como una lección de la seriedad con la que los estadounidenses deberían tomar el virus. Gobert, después de todo, es un atleta profesional de 28 años y sigue sintiendo los efectos.