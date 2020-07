Jugador de Chiefs declina a la temporada 2020

El guardia izquierdo de los campeones Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardiff, anunció que no jugará la temporada del 2020 debido a las complicaciones que puede traer el Covid-19 si decide jugar.

"Estar en primera línea (al combatir el Covid-19) durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre la pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de salud. No puedo permitirme transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente para jugar el deporte que Me encanta. Si voy a correr riesgos, lo haré cuidando a los pacientes", sostuvo Duvernay-Tardiff, en un escrito en redes sociales.

El guardia izquierdo de los Chiefs tiene un doctorado en nedicina. En la temporada baja empezó a trabajar en un hospital en Canadá para tratar de curar a los enfermos de Covid-19 en un hospital local.

El liniero, además, se convierte en el primer jugador de la NFL que decide no jugar la temporada 2020 por las preocupaciones por el nuevo brote de coronavirus.

"Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo que es adecuado para mí personalmente", escribió Duvernay-Tardif en su comunicado.

El liniero fue clave en la protección que le hizo a Patrick Mahomes en la temporada pasada, en la que ayudó a Kansas Cituñy a coronarse campeón del Super Bowl por primera vez en los últimos 50 años.