Jugador de la NFL demanda a aerolínea por sufrir agresión sexual en avión

Un jugador no identificado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) demandó a la línea aérea United Airlines, alegando que fue acosado, agredido y violado sexualmente por una pasajera en un vuelo que realizó el pasado febrero desde Los Ángeles a Newark, y que la aerolínea no respondió adecuadamente a las quejas que presentó mientras volaban.



La demanda civil, presentada esta semana en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, busca daños legales y punitivos no especificados de la aerolínea.



De acuerdo con la demanda, el jugador y otro pasajero en la misma fila presentaron cuatro quejas a las azafatas de que la mujer estaba haciendo "avances sexuales no deseados" antes de ser trasladada a un asiento diferente.



Los dos hombres están demandando a la aerolínea, según el documento legal, porque United se negó a darles el nombre de la mujer, de las azafatas y de posibles testigos, y porque la línea aérea no siguió las políticas para responder al acoso sexual y la agresión.



Según la demanda, los hombres alertaron primero a las azafatas de que la mujer era conflictiva y beligerante y parecía estar intoxicada.



Notificaron a las azafatas nuevamente cuando la mujer hizo avances sexuales hacia el jugador de la NFL, masajeando sus rodillas y muslos.



En la demanda se indica que después de más de una hora de vuelo, los avances de la mujer se intensificaron y que ella presuntamente tocó al jugador.



Los auxiliares de vuelo fueron nuevamente notificadas.



La mujer continuó sus avances, dice la demanda, quitándose la máscara protectora que llevaba y agarrando los genitales de jugador.



En ese momento, el jugador saltó de su asiento y se quejó frente al avión entero de que la mujer lo estaba tocando.



El jugador fue a la parte trasera del avión y nuevamente notificó a una azafata.



Fue entonces cuando la mujer fue retirada de la fila, según la demanda, que alega que el hecho de que United no tenga o haga cumplir políticas y procedimientos adecuados para la prevención y respuesta a las agresiones sexuales en vuelo es una violación de su deber de proteger y cuidar a sus pasajeros.