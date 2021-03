Jugador de Pumas, suspendido por el resto del torneo por fracturar a rival

Oliver Enrique Pérez jugador de Pumas Sub 20 que fracturó a Osmar Ruiz, fue suspendido por lo que resta del torneo. Pérez trabó a Ruiz por la espalda, en juego de la jornada 9 del torneo Sub 20, ocasionándole una fractura en el tobillo izquierdo, que lo dejará fuera de las canchas por tiempo indefinido. La Disciplinaria atrajo el caso y tomó la resolución de suspender al futbolista universitario por lo que dure la participación del equipo en el Guard1anes 2021.

"Se sanciona a Oliver Enrique Pérez Zamora, del Club Universidad Nacional Sub 20, con una suspensión a partir del 17 de marzo, hasta la finalización del presente Torneo Guardianes 2021, incluida su Fase Final de Liguilla y de toda competencia oficial regida por la FMF, esto por haber ocasionado una lesión grave al jugador Osmar Osvaldo Ruiz Chairez, infringiendo el artículo 23 del Reglamento de Sanciones de la FMF".