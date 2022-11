Jugador del Real Madrid dispara y balón termina dentro de una casa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano de este lunes tuvo de todo. Desde la sorpresa del conjunto local derrotando por 3-2 a los merengues, hasta un tiro de Federico Valverde que se fue desviado y entró por el balcón de los vecinos al estadio de Vallecas.

Horas después de que se confirmara que el cuadro merengue enfrentará al Liverpool en octavos de final de la Champions League, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti visitó al octavo en la tabla de posiciones de La Liga.

Sobre el final del partido, un tiro de esquina por la banda izquierda fue desviado y encontró al uruguayo Valverde listo para soltar uno de sus disparos con potencia a los que nos tiene acostumbrados y que terminan en gol. Sin embargo, esta no fue la ocasión.

No solo eso, el disparo entró directamente por el balcón de uno de los vecinos que tiene su departamento enfrente del estadio. Automáticamente, la afición que ya estaba contenta por el marcador parcial, se enloqueció y festejó lo sucedido gritando "Quédatelo", invitando a que no regresen el balón como se acostumbra.

Sí hombre que ha metido Valverde el balón en una casa pic.twitter.com/n0nVZFEorD — elon (@offensiveprank) November 7, 2022