Jugadores de Cefor convocados a la Selección
El presidente del equipo Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio "Pinga" Salazar, dio a conocer que los futbolistas Dylan Ulises Carrera Rangel y Jairo Alessandro Garay Zamarrón fueron convocados para integrar la Selección de la Zona XII de la Tercera División Profesional (TDP), conjunto que participará en el Torneo del Sol.
Dicho certamen se llevará a cabo durante el mes de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ubicadas en Toluca, Estado de México, y reunirá a los mejores elementos de las distintas zonas de la TDP.
Salazar destacó la relevancia de este llamado, subrayando que Carrera Rangel y Garay Zamarrón serán los únicos jugadores que representarán al estado de San Luis Potosí en esta competencia, lo que calificó como un motivo de orgullo para la institución. Asimismo, resaltó que ambos elementos pertenecen al proyecto de Promotora San Luis, equipo de reciente creación que comienza a consolidarse dentro de la categoría.
El directivo señaló que resulta gratificante que los responsables de la Tercera División Profesional reconozcan el trabajo que se viene realizando en un proyecto joven, el cual en poco tiempo ya aporta jugadores a las selecciones zonales.
