Jugará Katie Boulter en el Mérida Open

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace poco más de una semana Katie Boulter alcanzó la gloria en el torneo de Ostrava, en República Checa, y ahora, con ese impulso ganador, llegará al Mérida Open WTA 500 2026 con la intención de ser una de las protagonistas del certamen yucateco.

Gracias a un wild card otorgado por la organización, la tenista británica participará en la justa en suelo tricolor, que se disputará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club y que reparte una bolsa de más de un millón 200 mil dólares en premios en su cuarta edición.

Boulter se coronó en Ostrava tras remontar en la Final ante Tamara Korpatsch, con marcador de 5-7, 6-2, 6-1, para conquistar el cuarto título WTA en su carrera, el segundo en canchas duras después de San Diego en 2024, además de sus dos conquistas previas sobre hierba en Nottingham (2023 y 2024).

La victoria en la República Checa marcó su primer trofeo de la temporada 2026 y la impulsó de regreso al top 100 tras un periodo complicado. Actualmente, Boulter se ubica en el sitio 75 del ranking mundial de la WTA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tenista británica es admiradora de la estadounidense Serena Williams y cuenta con el experimentado Michael Joyce como entrenador, quien guió a Maria Sharapova al número 1 mundial y a títulos en el US Open 2006 y Australian Open 2008, además de trabajar con Johanna Konta.

En 2025, la jugadora nacida el 1 de agosto de 1996 en Leicester alcanzó cuartos de final en Nottingham y con Gran Bretaña en la United Cup (donde ganó dos partidos de grupos), y levantó el trofeo del WTA 125 en París.

De esta manera Boulter se suma a un cuadro principal de lujo que incluye a la campeona defensora Emma Navarro del torneo en 2025, Paula Badosa, Renata Zarazúa, Emiliana Arango, Camila Osorio y Diana Shnaider.