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Julián Araujo se lesiona y es duda para el Mundial

Sufrió una distensión del cuádriceps, que implica una recuperación de ocho semanas

Por El Universal

Marzo 30, 2026 03:17 p.m.
A
Julián Araujo se lesiona y es duda para el Mundial

Con la Copa del Mundo de Norteamérica a la vuelta de la esquina, las lesiones es lo que todo técnico quisiera evitar. Sin embargo, la Selección Mexicana ha tenido que lidiar con distintas dolencias de varias de sus referentes.

Ahora, a poco más de dos meses para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, un jugador más que se perfilaba para meterse en la lista de Javier Aguirre, se ha lesionado y su presencia se ha puesto en duda.

Se trata del defensor lateral del Celtic de Glasgow, Julián Araujo, quien sufrió una distensión del cuádriceps, lesión que lo alejaría alrededor de ocho semanas de las canchas.

Tiempo que provoca que, probablemente, no vuelva a jugar con el equipo escocés en la presente temporada.

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Pese a que no es una lesión demasiado grave, y los tiempos de recuperación permitirían que Araujo esté listo para la Copa del Mundo, el hecho de llegar recién recuperado, y con poco tiempo de juego, afectaría el sueño mundialista del ex jugador del Barcelona.

Es un hecho que, al no contar con un lateral derecho fijo, Araujo tenía serias posibilidades de meterse en la lista final, aunque con esta desafortunada lesión, su presencia ahora está en duda.

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