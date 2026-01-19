Julián Quiñones sigue enrachado

Julián Quiñones confirmó que vive uno de los mejores momentos de su carrera, ya que marcó en la goleada que consiguió el Al-Qadsiah frente Al-Hazem, dentro de la Jornada 16 de la Saudi League.

El delantero fue reconocido como el MVP del partido que terminó con 5-1 a favor del Al-Qadsiah y que los mantiene en la pelea por el títiulo en Arabia Saudita, ya que alcanzó las 33 unidades.

El partido le había costado a Al-Qadsiah, pero en el segundo tiempo llegaron los goles y cuando ya lo ganaban por 2-0, apareció Quiñones.

El delantero de la Selección Mexicana remató de cabeza a segundo poste tras un centro de Mohammed Abu Al Shamat, poniendo el tercero de los visitantes y encaminando una nueva victoria.

Este fue el gol número 13 de Julián Quiñones en doce partidos que ha disputado en la presente Saudi League. En total en lo que va de la temporada suma 17 anotaciones y una asistencia en 16 duelos jugados de la campaña.

Y ya sumando lo que ha hecho en Arabia Saudita, los números son descomunales. En los 49 partidos que ha jugado, ha marcado 42 goles y ha dado nueve asistencias, siendo uno de los mejores futbolistas del Al-Qadsiah.

Por si fuera poco, el gol que marcó en el partido, puso a Julián Quiñones a dos anotaciones de empatar a Cristiano Ronaldo en la cima de los máximos romperredes de la temporada.

El jugador de Al-Nassr tiene 15 anotaciones y ahora Quiñones ya lo ve de cerca con 13.