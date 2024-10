Julio César Chávez adelanta salida de la televisión

Julio César Chávez, es considerado por millones de mexicanos como el mejor boxeador de la historia del país, gracias a su calidad en el cuadrilátero.

Misma que le hizo ganar enormes combates y quedarse en la memoria de los fanáticos, quienes tras su retiro pueden seguir escuchando al expugilista en televisión.

Una faceta en la que Julio César Chávez se ha vuelto una pieza fundamental en el equipo de TV Azteca, etapa que estaría por terminar muy pronto.

En una reciente entrevista, el legendario boxeador reveló que se encuentra cansado de viajar y estaría pensando salir de la televisión para disfrutar su vida al lado de la familia.

"Me veo más viejo. Retirado, ya no quiero trabajar en TV Azteca, un año más y ya. ya estoy más cansado de tanto viajar, viajar y viajar. Solamente ir a peleas especiales", comentó para "Un Round Más".

En ese sentido, el exdeportista compartió sus planes futuros, en los que tiene como prioridad el seguir ayudando a la gente.

"A pesar de que tengo 62 años, tengo muchos proyectos que viven en camino, que en su momento se conocerán. Son muy buenos, nomás hay que aterrizarlos muy bien. Dedicarme a seguir ayudando a mucha gente, porque esto no se acaba aquí y para mí es un gran honor. Dios me dio otra oportunidad de vida", finalizó.