Julio César Chávez explota contra aficionados, "Ah, cómo chin..."

La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, ha sido criticado por sus aficionados luego de presumir una fotografía en donde se está aplicando botox, situación que no le pareció a muchos. Algunos expresaron su decepción al ver a un "ídolo caído", o de no ver al "Gran Campeón Mexican"’ envejecer con gracia y orgullo.

Otros aprovecharon para hacer comentarios sarcásticos y burlas, como el mismo presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien escribió, "No sabía que ya usas Botox, champ".

Ante esto, Julio César Chávez se expresó contra sus críticos en redes sociales, "A cómo chingan jajaja con que me puse Botox con todo respeto a todos esos que critican seguramente hasta operados están que digo Botox jajaja lo pasa es que a mi me vale madres y yo si digo las cosas jajaja saludos".

Chávez decidió colgar los guantes el pasado 18 de julio cuando enfrentó en una pelea de exhibición a Macho Camacho Jr., en Guadalajara.