Julio César Chávez Jr listo para regresar a los cuadriláteros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Tras permanecer un año en una clínica de rehabilitación por consumo de sustancias, el boxeador Julio César Chávez Jr. anunció que pronto retomará su carrera deportiva y regresará al cuadrilátero.

"El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien. Me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante", anunció en entrevista con el medio Hi! Sports TV.

Y es que, el pasado 4 de marzo de 2022, el Gran Campeón Mexicano —Julio César Chávez González— publicó un video en redes sociales, donde confirmó que su hijo se encontraba en un programa de recuperación y que "pronto estaría bien".

La última pelea de "Julito" fue el 18 de septiembre de 2021, donde salió victorioso ante David "Pantera" Zegarra en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán.

En esta ocasión, su regreso está planificado por Chávez González, quien organizó una pelea de exhibición para que su hijo reaparezca en el ring.

Ya Chávez Jr había estado activo en redes sociales. En semanas anteriores, subió un video a Instagram, donde se le ve recuperado y en compañía de su familia. De igual forma, retomó sus entrenamientos en el gimnasio y se mostró contento porque "aún se siente joven para seguir boxeando".