Julio Urías quiere dar alegrías a México en Clásico Mundial

México.- Como aficionado al fútbol, Julio Urías quedó decepcionado con la actuación de México en la pasada Copa del Mundo en Qatar. Ahora, como capitán de la selección mexicana de béisbol, el lanzador de los Dodgers quiere que la historia sea distinta para su país en el próximo Clásico Mundial.

La selección mexicana de fútbol decepcionó en el Mundial al quedarse fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978, cuando Urías todavía no nacía.

“En lo personal, como atleta y beisbolista esa es una de las razones por las que quiero hacer esto (jugar el Clásico)”, dijo Urías en una video conferencia. “Quiero mostrarle a esa fanaticada que quedó decepcionada que hay más deportes”. Urías, de 26 años, nació en Culiacán, Sinaloa, en el Pacífico mexicano, donde el béisbol es tanto o más popular que el fútbol.

“No estoy en contra del fútbol, por el contrario, incluso soy aficionado del América y me encanta. De hecho, crecí viendo fútbol”, aclaró el jugador. “Lo que siento es que los jugadores que estamos en Grandes Ligas no es por casualidad, hemos luchado duro por estar aquí y quizá no se reconoce”.

Aunque pocos jugadores mexicanos en Grandes Ligas son tan populares como los de la selección mexicana, Urías sería una excepción. En la temporada anterior tuvo una marca de 17-7 y una efectividad de 2.16 que le valió una invitación al Juego de Estrellas.

El pelotero fue recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un gran aficionado al béisbol.

Urías sabe que es la gran figura de la selección, pero se lo toma

con calma.

“Es diferente el béisbol a otros deportes porque no ganas antes, tienes que salir a jugar nueve innings y 27 outs ante equipos complicados y hay que dar el cien, tratar de enfocarnos para controlar lo que podemos controlar”, agregó.