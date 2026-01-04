Juventus, frenada en casa por Lecce

MILÁN.- La Juventus fue sorprendida por el empate el sábado 1-1 con el Lecce en la Serie A después de que le detuvieron un penal al delantero Jonathan David.

La Juventus dominó y tuvo numerosas oportunidades, pero fue el Lecce el que tomó una sorprendente ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Parecía haber poco peligro cuando el defensor de la Juventus, Andrea Cambiaso, pasó un balón hacia su compañero Pierre Kalulu, pero estaba falto de potencia y Lameck Banda se apresuró a interceptar antes de pasar a dos oponentes y disparar al rincón cercano.

La Juventus igualó casi inmediatamente después del descanso cuando Weston McKennie tocó un centro y se apresuró al área, justo frente a la portería, para controlar el pase de regreso de Kenan Yildiz y anotar.

Fue el primer gol de McKennie en la Serie A esta temporada, aunque el internacional de Estados Unidos ha marcado dos en la Liga de Campeones.

La Juventus tuvo la oportunidad de tomar la delantera cuando se le otorgó un penal después de que el centrocampista del Lecce, Mohamed Kaba, bloqueara el intento de Jonathan David con su brazo. David se preparó, pero el penal del delantero canadiense fue central y débil y fue detenido por Falcone .

David casi compensó su error al final, pero su fuerte disparo fue brillantemente detenido por Falcone. Yildiz también golpeó el poste en el tiempo de descuento mientras la Juventus asediaba la portería.

El Lecce se colocó cinco puntos por encima de la zona de descenso.