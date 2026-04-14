Katia Itzel García levanta la voz

CIUDAD DE MÉXICO.- La victoria (3-1) de los Pumas sobre el Mazatlán FC, en el estadio Olímpico Universitario, quedó manchada por un supuesto insulto misógino del director técnico de los Cañoneros, Sergio Bueno.

De acuerdo con información extraoficial, entrenador mexicano lanzó el siguiente comentario tras haber sido expulsado por Katia Itzel García al finalizar el primer tiempo: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos".

Al respecto, la silbante, recientemente designada para el Mundial de Norteamérica 2026, mencionó que no puede confirmar las palabras del timonel mazatleco, pero que confía en quien dio a conocer la noticia.

"La verdad me enteré de todo esto hasta que abrí redes sociales, no sabía que esto había ocurrido después de que había sido expulsado. Lo que sucede después es muy responsabilidad del señor, no fui testigo directo, pero creo, fielmente, en la persona que lo dijo porque es alguien con mucha ética para poder expresarlo y no sólo fue ella, sino varios más lo escucharon", manifestó.

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No obstante, la árbitra mexicana reconoció que Sergio Bueno "rebasó la línea de respeto", al protestar airadamente, por lo que tuvo que "aplicar lo que el reglamento dice".

"Quise dialogar con el señor, pero sus actitudes y sus gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real. Las reglas del juego son muy claras, ningún entrenador puede acercarse en el medio tiempo o al finalizar el partido para desaprobar o reclamar una decisión arbitral, es una causal de expulsión", detalló.

Katia Itzel lamentó que esté "muy normalizado que se le falte al respeto a los árbitros y árbitras en el futbol mexicano", pero espera que se tomen "cartas en el asunto" para que estos "ataques constantes" dejen de existir.

"Dentro de la cancha, nosotros somos una autoridad y no se trata de autoritarismo, sino de establecer una línea de respeto y esa línea tiene que quedar muy clara con todo mundo, es algo que no se puede negociar. Los árbitros tenemos muy claro que para eso son las tarjetas, pero merecemos respeto", añadió.

En entrevista con Carmen Aristegui, la futura silbante mundialista afirmó que esta situación que vivió con Sergio Bueno le "da fuerza para seguir" adelante y con la misma "pasión" por su profesión.