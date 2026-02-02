Katia Itzel impecable en W Champions Cup

El equipo arbitral dirigido por la mexicana Katia García decidió con acierto en la jugada más conflictiva de toda la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA entre el Arsenal y el Corinthians, el penalti que acudió a ver al monitor en el tiempo añadido y supuso el 2-2 del conjunto brasileño para la prórroga, en la cima mundial del arbitraje femenino que supone su designación para tal encuentro.

Su conjunto en la final disputada en el estadio Emirates de Londres, que acabó con triunfo inglés por 3-2 en el tiempo extra, estuvo compuesto por las asistentes Sandra Ramírez y Karen Díaz, la cuarta árbitra Karen Hernández y la asistente del VAR (AVAR) Diana Pérez, todas ellas también mexicanas, además de la nicaragüense Tatiana Guzmán como árbitra asistente de vídeo (VAR).

Sobrepasado el minuto 90, con 2-1 a favor del conjunto inglés, McCabe golpeó en el pie a Robledo dentro del área, en uno de los últimos ataques del Corinthians. La atacante brasileña quedó en el suelo, la defensa del Arsenal negó con la cabeza, mientras pedía que se levantase a su rival y la árbitra esperaba la comunicación con el VAR.

Katia García acudió a la llamada del VAR, fue a ver la acción al monitor a pie de campo y allá por el minuto 93 y 22 segundos comunicó su decisión: penalti.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes, la final había sido muy cómoda para el equipo arbitral. Sólo enseñó una tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos (dos más en la prórroga), a Gi Fernandes, lateral del Corinthians, por un agarrón sobre Olivia Smith; no necesitó revisar ninguna acción en el monitor del estadio Emirates de Londres hasta aquel minuto 93 y acertó en la validez del 1-1 de Gabi Zanotti en el 22, porque el balón superó la línea de la portería del Arsenal.

En el 2-1 del conjunto inglés, con un cabezazo de Lotte Wubben-Moy al borde de la hora de partido, si suscitó las protestas de Belén Aquino, futbolista del Corinthians, al entender que hubo una falta previa en el desarrollo de la jugada sobre Tamires, antes del centro que desembocó en el tanto de la central del Arsenal.