"Keko" Pérez campeón de la Super Copa

El piloto Rogelio "Keko" Pérez hace historia y se corona en Puebla y se convierte en el primer campeón de los Pro 2 de Mercedes Benz dentro de la Súper Copa que tuvo lugar en el autódromo Miguel E. Abed.

La categoría Mercedes Cup de la Súper Copa tuvo un cierre espectacular que dejo un gran sabor de boca para todos los aficionados que estuvieron presentes y que fueron testigo de la coronación del chihuahuense, Rogelio Keko Pérez del auto #3 RM Pinturas/Grupo ANBEC/TruePower/Glasurit/Mochomos Way, después de 2 carreras de 40 emocionantes minutos, donde supo manejar las circunstancias ubicándose en la zona correcta, con un primer lugar y un segundo para quedarse con el título, y ser el campeón de la categoría Pro 2 ante miles de aficionados que fueron testigos del trabajo hecho por el piloto del HO Speed Racing.

"Estoy muy contento por este resultado, conseguimos el objetivo que teníamos desde el comienzo no fue sencillo, ustedes fueron testigos de lo difícil que se puso el serial y no hay mejor prueba que tener que llegar a las últimas carreras del año a definir al campeón. Afortunadamente tengo un gran equipo que me respalda como lo es el HO Speed, que todo el año me dio un auto increíble y aquí está el resultado. Somos campeones", comentó Keko antes de recibir su trofeo de campeón.

Y agregó "No hay palabras para expresar lo que siento. Vamos a festejar ahora con la familia y con el equipo, esto es un sueño por el que trabajamos y hoy se hace realidad, ahora a pensar en 2020 esperen sorpresas. Agradezco a toda la afición que nos apoyó en esta gran final, eso motivó mucho a tener este resultado".

El ahora campeón añadió "Mención especial a mi familia y amigos, que están siempre al pendiente y apoyándome, al equipo de verdad que los muchachos dedican mucho cada carrera y este campeonato es para ellos, es un premio a su esfuerzo. No soy solo yo el que gana, somos todos, somos campeones, buscaremos un nuevo proyecto para el año que viene, espero todo se dé para vernos en la categoría en el año que entra. Hoy a festejar, a celebrar y a relajarnos porque fue una temporada durísima y también quiero felicitar a Vallina ha sido un muy digno rival, fue muy divertida la lucha que tuvimos hasta el final hoy me tocó a mí ganar, así son las carreras, gracias a todos nos vamos felices de Puebla".