Kemonito: La última caída, la vida detrás de la máscara del luchador

LEÓN, Gto., julio 21 (EL UNIVERSAL).- Pocos saben que Kemonito, el luchador de 80 centímetros de altura y que un día recibió una patada que lo hizo volar por los aires poniendo en peligro su vida, cose sus propias máscaras, las rodillas ya no le responden y prácticamente existe con apuros económicos.

Pues todo eso se verá en el corto documental "Kemonito: la última caída" dirigido por Teresa de Miguel y que compite ahora en el festival de cine que se desarrolla en León.

Kemonito lleva 25 años de carrera y apenas en enero pasado anunció que el 2023 es el de su retiro.

"La primera vez que lo vi fue a los 14 años, lo vi volando por los aires y entré en shock por un lado y, por otro, fascinación de lo que generaba el público. Como periodista en "El País" (en aquel momento) hicimos un reportaje de viejas glorias en la lucha libre y lo entrevisté, se me hizo un hombre con una honestidad, llevamos casi tres años desde que hablamos por vez primera para hacer el documental", recuerda De Miguel.

"Gracias a lo que es el personaje se mueve toda su familia. Tiene cuatro hijos y su mujer; viven de hacer ellos mismo el hacer sus propias máscaras que luego venden online, es una persona con una entereza. Cuando lo ves igual en las luchas dices qué bonito, qué tierno, pero es un tipo fuerte, luchando por lo que le paguen lo que merece, por convivencias, por los miles de eventos que tiene", indica.

La idea de la producción, apoyada por el Focine, es mostrar a la persona detrás de la máscara, lejos de los memes o GIF que se han hecho en su entorno.

"Se cree que por ser famoso y viral es una persona con dinero, pero no es así. El cose sus máscaras con su máquina Singer. Fueron miles de horas en su casa, yendo al mercado, comiendo tacos, haciendo varias cosas

Los festivales de San Diego, Cartagena, Nueva Zelanda, San Francisco y San Antonio y pronto estará en el de la India.

"Les sorprende la situación de precariedad que tiene, vemos cómo tiene que ir en silla de ruedas a la arena o a las convivencias de sus fans. Los extranjeros no entienden que un luchador con máscara no puede revelar su identidad", expresa De Miguel.

Kemonito, la última caída, seguirá por ahora con su recorrido festivalero para luego llegar a alguna plataforma en los primeros meses del 2024.