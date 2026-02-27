Keylor Navas quiere quedarse en Pumas

Keylor Navas aseguró que está muy contento en Pumas, sin embargo, la directiva del conjunto felino todavía no le ha hecho llegar una oferta para renovar su contrato, el cual finaliza el 30 de junio de este año.

De hecho, el experimentado portero comentó que nadie de Pumas ha hablado con él sobre la situación, por lo que en este momento solo se enfoca en dar lo mejor de sí tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Keylor Navas comentó recientemente que, si Pumas le hubiera puesto sobre la mesa una oferta de renovación, habría firmado con gusto su extensión de contrato, ya que está feliz en el club, pero hasta el momento no hay negociaciones ni pláticas para que siga después del 30 de junio.

"A fin de temporada termino contrato. Si por mí hubiera sido, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado la renovación sin ningún problema. Pero la verdad es que no tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo", comentó en el canal de YouTube Kery!News.

Posteriormente, el reconocido guardameta declaró que se enfoca en rendir de la mejor manera en Pumas, club que hoy es tercero e invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

"Entonces yo trato de disfrutar el día a día y dar lo mejor para Pumas porque soy un puma más. Siempre que estoy en un equipo me identifico con su afición y su cultura. Siempre salgo a la cancha a darlo todo", apuntó Keylor Navas.

Cabe destacar que el tico llegó justamente el año pasado al futbol mexicano de la mano de los felinos y fue catalogado como un fichaje bomba. Sus actuaciones le han valido el apoyo y cariño de la afición, asimismo, se ha convertido en un líder de la institución dentro de la cancha.