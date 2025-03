Khalil Mack renueva con los Chargers en millonario acuerdo

Khalil Mack permanecerá con los Chargers de Los Ángeles tras llegar a un acuerdo de un año el lunes.

El salario de Mack de 18 millones de dólares para la temporada 2025 estará completamente garantizado, según dos personas familiarizadas con las negociaciones. Las fuentes hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los Chargers no revelaron los términos del contrato.

Mack fue seleccionado para su noveno Pro Bowl en 2024 después de ser el único jugador en la liga con al menos seis capturas y nueve rupturas de pases.

Retener a Mack era una de las principales prioridades para el gerente general Joe Hortiz y el entrenador Jim Harbaugh antes de que el miércoles comience el nuevo año de la liga. Fue más imperativo después de que el equipo liberara al pass rusher Joey Bosa el miércoles pasado.

Esta fue la primera vez que Mack era elegible para convertirse en agente libre sin restricciones. Debutó en la liga en 2014 cuando los Raiders de Oakland lo seleccionaron como la quinta elección general en el draft. Fue el Jugador Defensivo del Año de la AP en 2016 antes de ser traspasado a los Bears de Chicago la semana antes de la temporada de 2018, después de que no pudo llegar a un acuerdo con los Raiders sobre una extensión de contrato.

Mack firmó un contrato de seis años con los Bears que comenzó en la temporada de 2019 antes de ser transferido a los Chargers en 2022. Desde su ingreso a la liga, las 107 capturas y media de Mack son la tercera mayor cantidad en ese período. Sus 256 apresuramientos durante ese tiempo lideran la liga, y sus 454 presiones al quarterback son segundas, junto con los balones sueltos forzados (32) y los strip-sacks (24).

Lo único que Mack no ha logrado en la liga es estar en un equipo contendiente de manera constante. Sin embargo, eso podría cambiar después de que los Chargers terminaran con un récord de 11-6 en el primer año de Harbaugh como entrenador. Perdieron 32-12 ante Houston en un partido de la ronda de comodines de la AFC.

"Definitivamente quiero hacer ese esfuerzo y jugar algunos partidos importantes en los playoffs", dijo Mack el día después de la derrota ante los Texans.