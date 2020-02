Klinsmann renuncia tras apenas 9 partidos como DT del Hertha

BERLÍN.- Jürgen Klinsmann renunció inesperadamente como técnico del Hertha Berlín tras dirigir en apenas nueve partidos de la Bundesliga.

El ex técnico de Alemania y Estados Unidos anunció el martes en Facebook que "no puedo cumplir con mi potencial como entrenador y por lo tanto no puedo cumplir con mi responsabilidad" sin la confianza de la gente en el club.

"Es por ello, después de considerarlo bastante, que llegué a la conclusión de apartarme como técnico de Hertha y retomar mi deber original como asesor de la directiva", escribió Klinsmann.

Se esperaba mucho de Klinsmann cuando fue nombrado entrenador el 27 de noviembre. Le tocaba capitalizar la inyección de 250 millones de dólares por parte del nuevo inversionista Lars Windhorst y llevar al Hertha a los puestos de clasificación a las copas europeas. Pero el equipo sigue amenazado por el descenso.

Hertha marchaba 15to en la tabla de 18 equipos de la Bundesliga tras perder cuatro partidos, precipitando el despido de Ante Covic. Apenas ganó tres de nueve partidos con Klinsmann en el banquillo.

El equipo se ubica actualmente 14to, seis puntos por encima del descenso, luego de perder 3-1 de local contra Mainz el sábado — cuatro días después que fue eliminado de la Copa de Alemania al caer ante Schalke en una prórroga.

Klinsmann calificó al Hertha como un "gigante dormido". Se le consultó en los fichajes del equipo en su primera incursión en el mercado de pases tras la inversión de Windhorst.

El Hertha fichó al brasileño Matheus Cunha del Leipzig y el polaco Krzysztof Piatek del Milan para reforzar la delantera. También adquirió al mediocentro argentino Santiago Ascacíbar del Stuttgart y al volante francés Lucas Tousart del Lyon. El gasto en enero alcanzó un estiamdo de 76 millones de euros (83 millones de dólares).

El club indicó que el auxiliar técnico Alexander Nouri dirigirá al club de manera interino.

Los jugadores se enteraron del cambio el martes.

Klinsmann, de 55 años, dijo después al diario Bild que quería tener una función más prominente, asumiendo la responsabilidad de los fichajes, tarea que cumple Preetz.