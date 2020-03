Klopp rompe en llanto tras ver video de personal médico cantando "You´ll Never Walk Alone"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, reconoció que rompió en llanto al ver un video del personal del Servicio Nacional de Salud británico cantando "You´ll Never Walk Alone", canción tradicional del club inglés.



"Es extraordinario. Creo que ayer [jueves] me enviaron un video de personas en el hospital a las afueras del área de cuidados intensivos y cuando comenzaron a cantar ´You Never Never Walk Alone´, comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero lo muestra todo, estas personas no solo trabajan sino que tienen un buen espíritu", dijo el timonel.

Los Reds marchan en la cima de la suspendida Premier League, con 82 puntos, 25 más que el segundo lugar, el Manchester City. El equipo de Klopp estaba a un par de victorias de amarrar el título, el primero en 30 años. La pandemia del coronavirus ha mermado la oportunidad de la gloria para el Liverpool

Sin embargo, el único pensamiento para el alemán en estos momentos es la salud de la sociedad, ya que el futbol puede esperar.

En el Reino Unido se han confirmado más de 17 mil casos de Covid-19 y mil personas han fallecido por el virus.