Knicks aplastan a Wizards y suman sexta victoria seguida
Towns y Brunson destacaron con 26 y 23 puntos respectivamente en la contundente victoria.
NUEVA YORK (AP) — Karl-Anthony Towns anotó 26 puntos y capturó 16 rebotes, Jalen Brunson sumó 23 unidades y los Knicks de Nueva York aplastaron 145-113 a los Wizards de Washington la noche del domingo para lograr su sexta victoria consecutiva.
Actuación destacada de Towns y Brunson en la victoria de Knicks
Josh Hart encestó sus tres triples y añadió 16 puntos, mientras Nueva York le propinó a Washington su 16ta derrota seguida. Mikal Bridges aportó 14 tantos y seis asistencias, y Mitchell Robinson ingresó desde la banca para acertar sus cinco tiros y terminar con 10 unidades y 10 rebotes en 17 minutos.
Los Knicks acumularon 77 puntos en la segunda mitad ante uno de los peores equipos de la NBA y lanzaron para 58,5% de campo y 53% en triples. Además, encestaron 18 de 19 tiros libres (94,7%).
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Dominio ofensivo y racha negativa de Wizards
Tyler Kolek jugó alrededor de 5 1/2 minutos en la paliza y acertó cuatro de cuatro, incluido tres de tres desde detrás del arco, y anotó 11 puntos después de encestar 42 al jugar para el equipo de los Knicks en la NBA G League más temprano ese mismo día.
Jaden Hardy encestó siete triples y anotó 25 puntos por los Wizards. Anthony Gill tuvo 18.
Los Knicks ganaban 68-52 al descanso, luego encestaron casi el 62% de sus tiros en los dos últimos cuartos y llegaron a tener ventaja de 33 puntos en el cuarto periodo.
Los Knicks vencieron a los Wizards por 12da. vez consecutiva, su segunda racha ganadora más larga en la serie. Nueva York derrotó a Washington en 15 partidos seguidos entre 1992-95.
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